Bleacher Report назвал возможный обмен, который изменит расклад сил в НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс попал в сферу интересов «Финикс Санз», сообщает Bleacher Report. По информации источника, «Санз» рассматривает Таунса как игрока, который способен позволить команде серьёзно прибавить и изменить расклад сил в НБА.



Сообщается, что «Финикс» готовит пакет для обмена Таунса из «Миннесоты», в который войдут Дэандре Эйтон, а также Дарио Сарич, Джей Краудер и выбор первого раунда драфта НБА 2024 года.



Эйтон по-прежнему не продлил свой контракт с «Финиксом», что может говорить о том, что игрок планирует покинуть коллектив. Что касается Таунса, то он поддерживает отличные отношения с игроком «Финикса» Девином Букером, что может сыграть положительную роль в потенциальном обмене.



Таунс провёл шесть сезонов за «Миннесоту», в течение которых только один раз участвовал в плей-офф. Контракт 25-летнего центрового рассчитан до 2024 года. Таунс получает более $ 30 млн в год.