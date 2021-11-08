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Bleacher Report назвал возможный обмен, который изменит расклад сил в НБА

Bleacher Report назвал возможный обмен, который изменит расклад сил в НБА
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс попал в сферу интересов «Финикс Санз», сообщает Bleacher Report. По информации источника, «Санз» рассматривает Таунса как игрока, который способен позволить команде серьёзно прибавить и изменить расклад сил в НБА.

Сообщается, что «Финикс» готовит пакет для обмена Таунса из «Миннесоты», в который войдут Дэандре Эйтон, а также Дарио Сарич, Джей Краудер и выбор первого раунда драфта НБА 2024 года.

Эйтон по-прежнему не продлил свой контракт с «Финиксом», что может говорить о том, что игрок планирует покинуть коллектив. Что касается Таунса, то он поддерживает отличные отношения с игроком «Финикса» Девином Букером, что может сыграть положительную роль в потенциальном обмене.

Таунс провёл шесть сезонов за «Миннесоту», в течение которых только один раз участвовал в плей-офф. Контракт 25-летнего центрового рассчитан до 2024 года. Таунс получает более $ 30 млн в год.

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