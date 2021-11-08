Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над польской «Зелёной-Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 97:80 в пользу санкт-петербургского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Зенит» вышел вперёд на 16 очков — 32:16. Во второй десятиминутке «Зениту» удалось увеличить преимущество до 20 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:37.

В третьей четверти сильнее вновь оказался «Зенит», пусть десятиминутка и прошла в равной борьбе. В заключительном игровом отрезке «Зелёна-Гура» сумела отыграть лишь четыре очка отставания. Итоговый счёт встречи — 97:80 в пользу санкт-петербургского клуба.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
97 : 80
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Зенит: Карасёв - 25, Бэрон - 22, Захаров - 11, Мики - 10, Гудайтис - 8, Кузминскас - 7, Лойд - 5, Вольхин - 3, Зубков - 2, Пушков - 2, Фрэнкамп - 2, Топтунов
Зелёна-Гура: Апич - 17, Майер - 14, Ненадич - 14, Фрейзер - 14, Брембли - 8, Дево - 5, Зысковски - 4, Мазурщак - 4, Konrad Szymanski, Жолниревич, Сулима

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 25 очков. В составе «Зелёны-Гуры» 17 очков на свой счёт записал Драган Апич.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021