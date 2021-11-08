«Зенит» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над польской «Зелёной-Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 97:80 в пользу санкт-петербургского клуба.



Хозяевам паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Зенит» вышел вперёд на 16 очков — 32:16. Во второй десятиминутке «Зениту» удалось увеличить преимущество до 20 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:37.



В третьей четверти сильнее вновь оказался «Зенит», пусть десятиминутка и прошла в равной борьбе. В заключительном игровом отрезке «Зелёна-Гура» сумела отыграть лишь четыре очка отставания. Итоговый счёт встречи — 97:80 в пользу санкт-петербургского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 25 очков. В составе «Зелёны-Гуры» 17 очков на свой счёт записал Драган Апич.