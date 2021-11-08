«Бостон» лишился лидера из-за травмы
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун выбыл из строя на одну-две недели из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Hoops Rumors.
Браун травмировался в недавней игре с «Майами Хит». Джейлен пропустит как минимум три следующих матча регулярного чемпионата НБА. Браун не сможет помочь «Бостону» в 7-8 играх, если реализуется худший сценарий, и он не сможет выходить на площадку около двух недель.
25-летний Браун набирал в среднем 25,6 очка, 6,1 подбора и 1,3 перехвата в восьми играх в этом сезоне. «Бостон» стартовал в регулярном чемпионате с результатом 4-6 и находится за пределами зоны плей-офф. В СМИ появилась информация, что «Селтикс» могут включить Брауна в сделку по обмену форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.
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