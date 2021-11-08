Определены игроки недели в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен стали игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



Средние показатели Джорджа составили 26,3 очка, 8,8 подбора и 7,3 передачи. «Клипперс» одержали победу во всех четырёх матчах недели. Клуб из Лос-Анджелеса поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, исправив положение после неудачного старта регулярного чемпионата.



Аллен набирал средний дабл-дабл из 20,5 очка и 16,3 подбора при точности 63,3% с игры. «Кливленд» добыл победу во всех четырёх матчах недели. «Кавалерс» с общим балансом 7-4 находятся на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.



