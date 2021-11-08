Кантер: как можно молчать, если мои братья и сёстры подвергаются стерилизации каждый день?

Турецкий центровой Энес Кантер, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс», высказался о причинах, по которым он занимает активную общественную позицию.



«Как можно молчать, если мои братья и сёстры подвергаются пыткам, групповым изнасилованиям, принудительным абортам и стерилизации каждый день. Люди боятся говорить. Деньги, слава и страх держат их слепыми и заставляют молчать. А что бы вы сделали, если бы это была ваша мать или сестра?», — написал Энес Кантер в своём «твиттере».



Напомним, баскетболист на протяжении нескольких месяцев жёстко критикует китайские власти, в том числе и за агрессивные действия в Тибете. В результате высказываний Кантера в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета. Кроме того, в азиатской стране перестанут транслировать матчи с участием «Бостона», что отразится на доходах клуба.