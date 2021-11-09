Экс-тренер «Лейкерс» сделал неутешительный прогноз по восстановлению Леброна Джеймса

Бывший тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» по физподготовке и восстановлению игроков Тим Дифранческо считает, что калифорнийский клуб слишком оптимистичен в оценке сроков возвращения Леброна Джеймса на паркет после травмы.



«Сроки восстановления? От четырёх до восьми недель даже если травма незначительная», — цитирует Дифранческо The Athletic.



Ранее в «Лейкерс» сообщали, что Леброн Джеймс может вернуться на паркет уже на следующей неделе.



Напомним, Джеймс продолжает лечение после растяжения мышц брюшной полости. Тем не менее, как сообщалось, медицинский штаб «Лейкерс» хочет проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсировать процесс восстановления Джеймса.



36-летний Леброн в нынешнем сезоне набирает 24,8 очка, 5,5 подбора, 7,0 передачи, 2,3 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.