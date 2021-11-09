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«Чикаго» обыграл «Бруклин», «Филадельфия» уступила «Нью-Йорку»

«Чикаго» обыграл «Бруклин», «Филадельфия» уступила «Нью-Йорку»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:95.

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, который записал в свой актив 28 очков. У Зака Лавина — 24 заработанных очка. Лучшей результативностью в составе гостей отличились Кевин Дюрант (38 очков) и Ламаркус Олдридж (19).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 96:103.

Самым результативным в составе победителей стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 31 очко. У Ар Джей Баррета — 15 заработанных очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отличился турок Фуркан Коркмаз, набравший 19 очков. У Тайриза Макси — 16 набранных очков.

Также «Мемфис Гриззлиз» обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» в овертайме со счётом 125:118.

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