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«Лейкерс» в овертайме вырвали победу в матче с «Шарлотт» после полосы из двух поражений

«Лейкерс» в овертайме вырвали победу в матче с «Шарлотт» после полосы из двух поражений
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На арене «Стэйплс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 126:123 ОТ (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8) в пользу хозяев. Для «Хорнетс» поражение стало пятым подряд.

В первой четверти хозяева были чуть сильнее, добившись небольшого перевеса в счёте. К большому перерыву «Лейкерс» лидировали на одно очко. В третьей четверти «Лос-Анджелес» вновь укрепил преимущество, но заключительный игровой отрезок остался за «Шарлотт», гости сумели перевести игру в дополнительное время. В овертайме «Лос-Анджелес» всё-таки довёл встречу до победы, решающими стали броски Энтони Дэвиса.

Самым результативным игроком хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов при четырёх передачах. У гостей 29 очков записал в актив Терри Розир.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 123
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Энтони - 29, Уэстбрук - 17, Джордан - 10, Монк - 10, Брэдли - 8, Ривз - 8, Эллингтон - 8, Ховард - 4, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Рондо, Хафф, Хортон-Такер
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Болл - 25, Хэйворд - 21, Бриджес - 19, Пламли - 13, Убре - 8, Мартин - 3, Ричардс - 3, Макдэниелс - 2, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Смит, Тор
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