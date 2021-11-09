«Лейкерс» в овертайме вырвали победу в матче с «Шарлотт» после полосы из двух поражений

На арене «Стэйплс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 126:123 ОТ (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8) в пользу хозяев. Для «Хорнетс» поражение стало пятым подряд.
В первой четверти хозяева были чуть сильнее, добившись небольшого перевеса в счёте. К большому перерыву «Лейкерс» лидировали на одно очко. В третьей четверти «Лос-Анджелес» вновь укрепил преимущество, но заключительный игровой отрезок остался за «Шарлотт», гости сумели перевести игру в дополнительное время. В овертайме «Лос-Анджелес» всё-таки довёл встречу до победы, решающими стали броски Энтони Дэвиса.
Самым результативным игроком хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов при четырёх передачах. У гостей 29 очков записал в актив Терри Розир.
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