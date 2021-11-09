Никола Йокич объяснился после умышленного удара соперника в спину и нанесения ему травмы

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич объяснил свою грубость в матче с «Майами Хит» (113:96). Напомним, Никола нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. В клубе заявили, что у Морриса, скорее всего, повреждение шеи.



«Это был глупый поступок. Я сожалею. Да, против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но реагировать подобным образом было нельзя. Мне стыдно, это правда. Всё случилось на эмоциях», — приводит слова Йокича ESPN.



Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены с площадки. После инцидента с участием серба и американца на площадке началась потасовка.

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