Малик Монк забил невероятный бросок, заставив Леброна выбежать на площадку с трибуны

На арене «Стэйплс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» (126:123 ОТ).



В концовке третьей четверти атакующему защитнику «Лейкерс» Малику Монку удалось забить невероятный бросок. На последней секунде Монк, поймав мяч после необычной передачи Кармело Энтони, бросил мяч от центра площадки и угодил точно в кольцо. Поздравлять Монка бросились партнёры по команде, а с трибуны выбежал на паркет травмированный лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

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Отметим, что самым результативным игроком хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов при четырёх передачах.