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Малик Монк забил невероятный бросок, заставив Леброна выбежать на площадку с трибуны

Малик Монк забил невероятный бросок, заставив Леброна выбежать на площадку с трибуны
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На арене «Стэйплс Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» (126:123 ОТ).

В концовке третьей четверти атакующему защитнику «Лейкерс» Малику Монку удалось забить невероятный бросок. На последней секунде Монк, поймав мяч после необычной передачи Кармело Энтони, бросил мяч от центра площадки и угодил точно в кольцо. Поздравлять Монка бросились партнёры по команде, а с трибуны выбежал на паркет травмированный лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Отметим, что самым результативным игроком хозяев стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов при четырёх передачах.

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