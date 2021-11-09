«Лейкерс» хотят подписать Кевина Лава, если его контракт будет выкуплен
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав может пополнить состав «Лос-Анджелес Лейкерс», если его контракт будет выкуплен. Об интересе «Лейкерс» к ветерану сообщил журналист Джейсон Рид.
«Стало ясно, что «Лос-Анджелес» играет успешно, только когда Энтони Дэвис оказывается в основе. Однако Дэвиса не стоит постоянно использовать в роли центрового. Когда на эту позицию выходят Деандре Джордан и Дуайт Ховард, игра серьёзно меняется. Для того, чтобы увеличить количество вариантов, дать возможность Дэвису чаще отдыхать, — тут идеально подойдёт Кевин Лав. Вдобавок Лав поможет и Расселу Уэстбруку с Леброном Джеймсом. Но «Лейкерс» подпишут его, только если «Кливленд» выкупит его контракт», — написал Рид.
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