Рекордный трёхочковый Карасёва и мощный данк Клайберна — в топ-10 моментов недели лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов очередной недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.
В подборку вошли рекордный трёхочковый Сергея Карасёва («Зенит»), блок-шоты Лоренцо Брауна (УНИКС) и Дарола Эрнандеса-Зиненко («Цмоки-Минск»), постер Сергея Торопова («Нижний Новгород»), передачи не глядя Марио Хезоньи (УНИКС) и Эррика Макколлума («Локомотив-Кубань») данки Артёма Параховского («Парма») и Уилла Клайберна (ЦСКА).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Ранее лига опубликовала лучшие моменты октября, куда вошли сокрушительные данки Шенгелии и Брауна, роскошная скрытая передача из-за спины форварда «Зенита» Матеуша Понитки и многое другое.
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