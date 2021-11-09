Рекордный трёхочковый Карасёва и мощный данк Клайберна — в топ-10 моментов недели лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов очередной недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



В подборку вошли рекордный трёхочковый Сергея Карасёва («Зенит»), блок-шоты Лоренцо Брауна (УНИКС) и Дарола Эрнандеса-Зиненко («Цмоки-Минск»), постер Сергея Торопова («Нижний Новгород»), передачи не глядя Марио Хезоньи (УНИКС) и Эррика Макколлума («Локомотив-Кубань») данки Артёма Параховского («Парма») и Уилла Клайберна (ЦСКА).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Ранее лига опубликовала лучшие моменты октября, куда вошли сокрушительные данки Шенгелии и Брауна, роскошная скрытая передача из-за спины форварда «Зенита» Матеуша Понитки и многое другое.