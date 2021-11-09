Кевин Дюрант оценил силу «Чикаго» в новом сезоне

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант комплиментарно высказался о «Чикаго Буллз», оценив перспективы этой команды в нынешнем сезоне.



«У этой команды есть три форварда элитного уровня. Один из них на позиции центрового, которого крайне трудно остановить. Кроме того, есть разыгрывающий Лонзо, который может всё классно организовать. У них хорошая скамейка и отличные болельщики», — сказал Дюрант во время интервью.



Напомним, сегодня, 9 ноября, «Нетс» на выезде встречались с «Буллз» и потерпели поражение со счётом 118:95. Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, который записал в свой актив 28 очков. У Зака Лавина — 24 заработанных балла. Лучшую результативность в составе гостей продемонстрировали Дюрант (38 очков) и Ламаркус Олдридж (19).