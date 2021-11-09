В НБА назвали звёздного игрока, с которым никто не хочет иметь дело

Журналист Hoopshype Майк Скотто после общения с несколькими руководителями НБА сообщил, что в лиге сильно изменилось отношение к защитнику «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу. По словам журналиста, многие команды крайне неохотно возвращаются к вопросу обсуждения сделки по приобретению Ирвинга.

«По большей части, каждый фронт-офис и тренерский штаб до смерти боятся говорить о его кандидатуре. До его отказа от вакцинации таких команд было четыре. Но теперь ему не доверяют. Тренеры не хотят иметь с ним дело», — сказал один из руководителей НБА.

Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Ранее стало известно, что Кайри всё же может принять участие в Матче звёзд НБА.