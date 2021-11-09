Скотти Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в который раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана. Пиппен сообщил, что играл с болью в спине в решающем матче финала НБА 1998 года. При этом он посетовал, что все помнят только о так называемой «гриппозной игре» Джордана в пятом матче финале НБА сезона-1996/1997, в котором встречались «Чикаго» и «Юта Джаз».



«Если бы в серии финала НБА 1998 году был седьмой матч, я бы не смог играть. У меня была слишком сильная боль в спине. Мне пришлось через силу заканчивать шестую игру. Я страдал в то время. Я всё ещё страдаю сегодня. Поэтому нет, я бы не вышел на паркет в седьмой игре. Я знал, что соперники специально будут бить меня. В одном из первых моментов матча меня ударил Карл Мэлоун. У меня начались большие проблемы.



Я несколько раз ходил в раздевалку, чтобы взять кортизон, поставить на спину грелки. Вот что я собираюсь у вас спросить: как думаете, легче ли играть с грыжей межпозвоночного диска или выходить на матч с гриппом? Многие говорят, что самая тяжёлая травма связана с болью в спине. Но что-то я не вижу, чтобы об этом говорили. Разговоры только о «гриппозной игре», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.