Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скотти Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана

Скотти Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана
Комментарии

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в который раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана. Пиппен сообщил, что играл с болью в спине в решающем матче финала НБА 1998 года. При этом он посетовал, что все помнят только о так называемой «гриппозной игре» Джордана в пятом матче финале НБА сезона-1996/1997, в котором встречались «Чикаго» и «Юта Джаз».

«Если бы в серии финала НБА 1998 году был седьмой матч, я бы не смог играть. У меня была слишком сильная боль в спине. Мне пришлось через силу заканчивать шестую игру. Я страдал в то время. Я всё ещё страдаю сегодня. Поэтому нет, я бы не вышел на паркет в седьмой игре. Я знал, что соперники специально будут бить меня. В одном из первых моментов матча меня ударил Карл Мэлоун. У меня начались большие проблемы.

Я несколько раз ходил в раздевалку, чтобы взять кортизон, поставить на спину грелки. Вот что я собираюсь у вас спросить: как думаете, легче ли играть с грыжей межпозвоночного диска или выходить на матч с гриппом? Многие говорят, что самая тяжёлая травма связана с болью в спине. Но что-то я не вижу, чтобы об этом говорили. Разговоры только о «гриппозной игре», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Ну же, признайся». Майкл Джордан обманывал всех десятилетиями и создал фальшивую легенду? «Ну же, признайся». Майкл Джордан обманывал всех десятилетиями и создал фальшивую легенду?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021