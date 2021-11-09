«Мы будем тебя ждать». Братья Николы Йокича ответили на угрозы Маркуса Морриса

Братья центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича ответили форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Маркусу Моррису, пригрозившему Николе после инцидента в матче «Денвера» и «Майами».
«Было бы лучше оставить всё как есть, вместо того, чтобы публично угрожать нашему брату! Твой брат первым сыграл грязно. Но если всё-таки захочешь сделать ещё один шаг, будь уверен, мы будем тебя ждать!» — говорится в сообщении братьев.
Напомним, Никола нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины, отреагировав на его фол. Моррис упал на паркет, после чего его на носилках унесли с площадки. Йокичу и Моррису дали по неспортивному фолу второй степени.
Ранее сообщалось, что игроки «Майами» во главе с Джимми Батлером собрались вместе, чтобы выяснить отношения с баскетболистами «Денвер Наггетс». В ситуацию пришлось вмешаться охране.
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