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Скотти Пиппен ответил на неудобный вопрос о своей бывшей жене Ларсе

Скотти Пиппен ответил на неудобный вопрос о своей бывшей жене Ларсе
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен ответил на вопрос об измене своей бывшей жены Ларсы с защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли и рэпером Future. Всё это происходило ещё до развода пары в 2018 году.

«Каково мне было, когда отношения с Ларсой разрушились на глазах общественности? А разве они разрушились? Я так не думаю, они просто закончились. Средства массовой информации просто увидели конец и попытались собрать всю картину воедино. СМИ отвратительны, но так ли беспокоит меня этот вопрос? Нет. Это их работа. Они ведь должны создавать контент», — сказал Пиппен.

Ранее Пиппен в который раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана.

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