Дабл-даблы Адетокунбо и Портиса принесли «Милуоки» победу на выезде над «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала на своём паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:109.
Наиболее значимый вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 31 очка, 16 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл на счету форварда Бобби Портиса – 19 очков, 10 подборов и 3 передачи.
В составе «Филадельфии» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Тайриз Макси – 31 очко, 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отметился центровой Андре Драммонд – 17 очков, 20 подборов и 3 передачи.
В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто Рэпторс», а «Милуоки» продолжит выездную серию игрой с «Нью-Йорк Никс».
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