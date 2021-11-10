Дабл-даблы Адетокунбо и Портиса принесли «Милуоки» победу на выезде над «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала на своём паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:109.

Наиболее значимый вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 31 очка, 16 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл на счету форварда Бобби Портиса – 19 очков, 10 подборов и 3 передачи.

В составе «Филадельфии» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Тайриз Макси – 31 очко, 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отметился центровой Андре Драммонд – 17 очков, 20 подборов и 3 передачи.

В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто Рэпторс», а «Милуоки» продолжит выездную серию игрой с «Нью-Йорк Никс».