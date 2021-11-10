Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-даблы Адетокунбо и Портиса принесли «Милуоки» победу на выезде над «Филадельфией»

Дабл-даблы Адетокунбо и Портиса принесли «Милуоки» победу на выезде над «Филадельфией»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала на своём паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:109.

Наиболее значимый вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 31 очка, 16 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл на счету форварда Бобби Портиса – 19 очков, 10 подборов и 3 передачи.

В составе «Филадельфии» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Тайриз Макси – 31 очко, 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отметился центровой Андре Драммонд – 17 очков, 20 подборов и 3 передачи.

В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто Рэпторс», а «Милуоки» продолжит выездную серию игрой с «Нью-Йорк Никс».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Ньянг - 21, Милтон - 20, Драммонд - 17, Грин - 9, Рид - 6, Коркмаз - 5, Бэсси, Джо, Карри, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Харрис, Хенри, Эмбиид
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Аллен - 25, Портис - 19, Оджелей - 11, Коннотон - 8, Нвора - 8, Хилл - 8, Холидэй - 8, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Робинсон, Худ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021