«Клипперс» одержали 5-ю победу кряду, обыграв «Портленд». «Юта» разобралась с «Атлантой»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:109, которая стала для них 5-й кряду.

Лучшей результативностью в этом матче отметился разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард – 27 очков, 5 подборов и 6 передач. Наиболее результативным в составе «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж с 24 очками, 9 подборами и 7 передачами. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету у боснийского центрового гостей Юсуфа Нуркича (15 очков, 13 подборов и 6 передач).

В параллельном матче «Юта Джаз» одержала домашнюю победу над «Атлантой Хоукс» (110:98), нанеся им 5-е поражение кряду.