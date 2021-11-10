«Клипперс» одержали 5-ю победу кряду, обыграв «Портленд». «Юта» разобралась с «Атлантой»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:109, которая стала для них 5-й кряду.
Лучшей результативностью в этом матче отметился разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард – 27 очков, 5 подборов и 6 передач. Наиболее результативным в составе «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж с 24 очками, 9 подборами и 7 передачами. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету у боснийского центрового гостей Юсуфа Нуркича (15 очков, 13 подборов и 6 передач).
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Джексон - 23, Батюм - 22, Хартенштайн - 14, Бледсо - 11, Зубац - 11, Мэнн - 7, Кеннард - 3, Уинслоу - 2, Бостон, Джонсон, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Пауэлл - 23, Нуркич - 15, Макколлум - 13, Зеллер - 8, Ковингтон - 6, Нэнс - 5, Саймонс - 5, Литтл - 4, Снелл - 3, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Уотфорд, Эллеби
В параллельном матче «Юта Джаз» одержала домашнюю победу над «Атлантой Хоукс» (110:98), нанеся им 5-е поражение кряду.
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 98
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Митчелл - 27, Богданович - 18, Кларксон - 16, Конли - 12, О'Нил - 11, Гобер - 9, Уайтсайд - 8, Пэскелл - 7, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Гэй, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
Атланта Хоукс: Хаертер - 28, Янг - 27, Реддиш - 16, Капела - 13, Коллинс - 7, Л. Уильямс - 4, Галлинари - 3, Богданович, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Райт, Хантер, Хилл
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