Шакил О'Нил и Чарльз Баркли отреагировал на действия Николы Йокича против Маркифа Морриса

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил прокомментировал действия центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Напомним, Никола во время матча с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках.



«Это был ответный удар. Если ты решил кого-то ударить, будь готов к возмездию. Не отворачивайся, оставайся с оппонентом лицом к лицу. Моррис начал это, сыграл грубо. После этого он отвернулся и пошёл дальше, делая вид, что не понимает – ответ последует сразу. Я не вижу проблемы в том, что сделал Йокич, мне нравится этот парень», — сказал О'Нил в эфире шоу Inside the NBA.



Поддержал О'Нила и другой легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли.



«Я весь день смотрю, как дурачки говорят об этом по телевизору. Прежде всего — инцидент начал Моррис, Йокич ответил. После этого люди заговорили об ударе в спину. Я согласен с Шаком в этом вопросе. Если кто-то ударит меня, то лучше не поворачиваться ко мне спиной, потому что я нанесу ответный удар», — цитирует Баркли Essentially Sports.

Напомним, Йокич был дисквалифицирован на одну игру за этот инцидент. Моррис заплатит штраф в размере 50 000 долларов, его одноклубник Джимми Батлер — 30 000 долларов.