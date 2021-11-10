Скотти Пиппен назвал самого доминирующего игрока НБА. Это не Леброн Джеймс

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что «Бруклин Нетс» способны выиграть чемпионат НБА в нынешнем сезоне даже без Кайри Ирвинга, поскольку в их составе есть самый доминирующий по его мнению игрок в НБА — Кевин Дюрант.
«Не думаю, что „Бруклин“ не сможет победить без Кайри Ирвинга. Но Иривнг — определённо тот парень, который сможет им помочь. Однако Кевин Дюрант сейчас просто непобедимый игрок, мы видели это в плей-офф в прошлом году. Если он продолжит выполнять свою роль и наладит командные взаимодействия, то, думаю, „Бруклин“ способен выиграть чемпионат и без Ирвинга», — сказал Пиппен в эфире радио SiriusXM.
Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга от всех матчей сезона из-за его отказа от вакцинации, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше.
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