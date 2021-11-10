Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Okko Спорт эксклюзивно покажет Еврокубок по баскетболу

Okko Спорт эксклюзивно покажет Еврокубок по баскетболу
Комментарии

10 ноября 2021 года. Okko эксклюзивно покажет Еврокубок по баскетболу. Согласно контракту, сервис будет показывать матчи с сезона-2021/2022 до сезона-2024/2025 включительно.

Трансляции Еврокубка по баскетболу будут доступны обладателям всех подписок Okko и Okko Спорт, а также всем зарегистрированным пользователям сервиса без дополнительной платы. В дополнение к показу матчей, Okko предложит зрителям аналитические программы и контент, созданный редакцией «Okko Спорт».

Okko Спорт начнёт трансляции Еврокубка по баскетболу 10 ноября матчем «Шлёнск» – «Локомотив-Кубань».

Okko Спорт видит большой потенциал в баскетбольных трансляциях, именно поэтому мы расширили продуктовое предложение покупкой прав на эксклюзивный показ Еврокубка по баскетболу. Уверен, что европейский турнир, в котором играет «Локомотив-Кубань», привлечёт в Okko новую аудиторию, а болельщики получат огромное удовольствие от просмотра баскетбола с нашими техническими возможностями», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021