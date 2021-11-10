Okko Спорт эксклюзивно покажет Еврокубок по баскетболу

10 ноября 2021 года. Okko эксклюзивно покажет Еврокубок по баскетболу. Согласно контракту, сервис будет показывать матчи с сезона-2021/2022 до сезона-2024/2025 включительно.
Трансляции Еврокубка по баскетболу будут доступны обладателям всех подписок Okko и Okko Спорт, а также всем зарегистрированным пользователям сервиса без дополнительной платы. В дополнение к показу матчей, Okko предложит зрителям аналитические программы и контент, созданный редакцией «Okko Спорт».
Okko Спорт начнёт трансляции Еврокубка по баскетболу 10 ноября матчем «Шлёнск» – «Локомотив-Кубань».
Okko Спорт видит большой потенциал в баскетбольных трансляциях, именно поэтому мы расширили продуктовое предложение покупкой прав на эксклюзивный показ Еврокубка по баскетболу. Уверен, что европейский турнир, в котором играет «Локомотив-Кубань», привлечёт в Okko новую аудиторию, а болельщики получат огромное удовольствие от просмотра баскетбола с нашими техническими возможностями», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
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