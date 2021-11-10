Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркус Моррис ответил на угрозы братьев Николы Йокича. Они отреагировали

Маркус Моррис ответил на угрозы братьев Николы Йокича. Они отреагировали
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис отреагировал на заявления братьев центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Напомним, ранее Моррис пригрозил Николе после инцидента в матче «Денвера» и «Майами».

«Было бы лучше оставить всё как есть, вместо того чтобы публично угрожать нашему брату! Твой брат первым сыграл грязно. Но если всё-таки захочешь сделать ещё один шаг, будь уверен, мы будем тебя ждать!» — говорилось в первом сообщении братьев.

«Вы нашли нужных клиентов на бой, поверьте», — ответил Маркус Моррис.

«Мы не верим. Мы знаем», — ответили братья.

Напомним, Никола нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины, отреагировав на его фол. Моррис упал на паркет, после чего его на носилках унесли с площадки. Йокичу и Моррису дали по неспортивному фолу второй степени.

Ранее сообщалось, что игроки «Майами» во главе с Джимми Батлером собрались вместе, чтобы выяснить отношения с баскетболистами «Денвер Наггетс». В ситуацию пришлось вмешаться охране.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021