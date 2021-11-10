Евролига назвала дату и место проведения «Финала четырёх» в этом сезоне

Пресс-служба Евролиги объявила даты и место проведения «Финала четырёх» турнира в сезоне-2021/2022. Решающая стадия турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 27 по 29 мая 2022 года.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Анадолу Эфес», обыгравший «Барселону» в решающем матче прошлого сезона.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги сыграно восемь туров. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Олимпия Милан» с семью победами и одним поражением. Лучшей российской командой является санкт-петербургский «Зенит», одержавший пять побед в восьми матчах и располагающийся на седьмой позиции. Московский ЦСКА с четырьмя победами находится на девятой строчке таблицы, УНИКС с тремя победами и пятью поражениями — 14-й.