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Скотти Пиппен: хочу, чтобы меня запомнили как величайшего игрока всех времён

Скотти Пиппен: хочу, чтобы меня запомнили как величайшего игрока всех времён
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, что хочет запомниться как величайший игрок всех времён. Любопытно, что чаще всего величайшим игроком в истории спорта называют бывшего партнёра Пиппена по команде — Майкла Джордана, про которого Скотти в последнее время рассказал немало нелицеприятных вещей.

«Хотя у нас с Майклом есть сложности, я всегда буду его уважать. Как я хочу запомниться? Как величайший игрок всех времён», — сказал Пиппен в передаче Good Morning America.

Ранее Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана. Скотти заявил, что легендарную «гриппозную игру» Джордана в пятом матче в финале НБА сезона-1996/1997 серьёзно переоценивают.

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