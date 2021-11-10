Источник: Кавай Леонард не вернётся на площадку в этом сезоне

Известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс рассказал, что травмированный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не вернётся на площадку в нынешнем сезоне. Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА прошлого сезона.



«Срочная новость. Мне рассказали, что Кавай Леонард не вернется в этом сезоне. Он имел большие шансы вернуться, но руководство «Клипперс» приняло другое решение. Его оставят на скамейке до конца сезона.



Так что болельщикам «Лейкерс» не стоит опасаться Кавая. Насколько бы плохо не играли «Лейкерс», у них есть шанс, потому что им не придется иметь дело с «Клипперс». Кавай вернётся в следующем октябре, – приводит слова Бэйлесса «твиттер» The Undisputed.

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