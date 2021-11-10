Названы финансовые потери «Реала» и «Барселоны» за последние четыре года
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Стали известны финансовые потери испанских баскетбольных грандов — «Барселоны» и «Реала». Напомним, на протяжении нескольких последних лет два суперклуба терпят огромные финансовые убытки.
Как сообщает издание Encestando, по итогам последнего финансового года убытки «Реала» составили 25,9 миллиона евро, «Барселона» осталась в минусе на 27,4 миллиона евро. Всего за последние четыре года объединённые финансовые потери двух суперклубов превысили 203 миллиона евро.
По имеющейся информации, в нынешнем сезоне финансовая ситуация в «Реале» и «Барселоне» точно не изменится в лучшую сторону. Испанские гранды вместе потратят только на зарплаты 68 миллионов евро, при этом прогнозируемый совместный доход составит лишь 29 миллионов.
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