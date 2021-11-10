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Братья Николы Йокича купили билеты на матч «Майами» – «Денвер», который пройдёт 29 ноября

Братья Николы Йокича купили билеты на матч «Майами» – «Денвер», который пройдёт 29 ноября
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Братья звезды «Денвер Наггетс» Николы Йокича купили билеты на матч «Майами» – «Денвер», который пройдёт 29 ноября. Напомним, что между братьями Йокичами и Маркусом Моррисом, братом игрока «Майами» Маркифа Морриса, разгорелся публичный конфликт. Причиной стал травма, которую Никола Йокич нанёс Маркифу в результате сильного толчка во время недавнего матча команд.

«Надёжный источник из НБА информирует, что братья Йокичи уже купили билеты и будут присутствовать на игре между «Наггетс» и «Хит» в Майами 29 ноября», – написал журналист Эрик Гудман в «Твиттере».

В результате инцидента НБА дисквалифицировала Йокича на один матч, в результате чего потеряет 210 417 долларов. Моррис заплатит штраф в размере 50 000 долларов, его одноклубник Джимми Батлер — 30 000 долларов.

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