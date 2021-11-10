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«Локомотив-Кубань» выиграл четвёртый подряд матч в Еврокубке, разгромив «Шлёнск»

«Локомотив-Кубань» выиграл четвёртый подряд матч в Еврокубке, разгромив «Шлёнск»
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В польском Вроцлаве состоялся матч группового этапа Еврокубка между местным «Шлёнском» и российским «Локомотивом-Кубанью». Победу одержала команда из Краснодара, встреча завершилась со счётом 98:68 (27:17, 22:15, 22:19, 27:17). Подопечные Евгения Пашутина продлили удачную серию в Еврокубке до четырёх матчей, у «Шлёнска» — четыре поражения подряд.

Гости уже на стартовых минутах захватили инициативу, добившись преимущества в десять очков по итогам первой четверти. К большому перерыву преимущество «Локомотива» возросло до 17 очков. Третий игровой отрезок получился для «Шлёнска» самым удачным, однако в четвёртой четверти гости продолжали наращивать отрыв.

Еврокубок. Группа A. 4-й тур
10 ноября 2021, среда. 20:45 МСК
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Окончен
68 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Шлёнск: Трайс - 14, Джастис - 12, Коленда - 10, Ланджвайн - 9, Габинский - 8, Кароляк - 6, Дзева - 4, Гордон - 3, Рамляк - 2, Войцик, Кантер, Томчак
Локомотив-Кубань: Макколум - 22, Ведищев - 14, Мотли - 14, Томпсон - 11, Кидд - 10, Мартюк - 9, Ильницкий - 8, Паунич - 7, Щербенев - 3, Елатонцев, Уильямс, Уиттингтон

Самым результативным игроком хозяев стал Трэвис Трайс (14 очков). У «Локомотива» 22 очка записал на свой счёт Эррик Макколум.

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