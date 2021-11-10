«Локомотив-Кубань» выиграл четвёртый подряд матч в Еврокубке, разгромив «Шлёнск»

В польском Вроцлаве состоялся матч группового этапа Еврокубка между местным «Шлёнском» и российским «Локомотивом-Кубанью». Победу одержала команда из Краснодара, встреча завершилась со счётом 98:68 (27:17, 22:15, 22:19, 27:17). Подопечные Евгения Пашутина продлили удачную серию в Еврокубке до четырёх матчей, у «Шлёнска» — четыре поражения подряд.
Гости уже на стартовых минутах захватили инициативу, добившись преимущества в десять очков по итогам первой четверти. К большому перерыву преимущество «Локомотива» возросло до 17 очков. Третий игровой отрезок получился для «Шлёнска» самым удачным, однако в четвёртой четверти гости продолжали наращивать отрыв.
Самым результативным игроком хозяев стал Трэвис Трайс (14 очков). У «Локомотива» 22 очка записал на свой счёт Эррик Макколум.
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