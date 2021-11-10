Андрей Ватутин прояснил текущий статус Димитриса Итудиса в ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что отставка главного тренера Димитриса Итудиса в данный момент не рассматривается. ЦСКА потерпел пять поражений подряд впервые с сезона-2000/2001.



«Я доволен работой Димитриса Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом, который команда имеет на данный момент. Уверяю вас, что и игроками, и тренерами, и медперсоналом, и клубным офисом делается всё возможное, чтобы команда побеждала.



Думаю, что те шаги, которые предпринимаются, вместе с выздоровлением игроков, обязательно принесут результат. Конечно, 0-5 – это не тот результат, на который мы рассчитывали, и не тот результат, который мы заслуживаем. Объяснений этому результату очень много.



Но я уверен, что усилия тренерского штаба и Димитриса Итудиса позволят нам исправить эту ситуацию. И никаких разговоров об отставке главного тренера сейчас не ведется, и таких мыслей нет», – сказал Ватутин во время прямой линии с клубом.



