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Кевин Гарнетт рассказал, в чём разница между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Кевин Гарнетт рассказал, в чём разница между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
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Знаменитый баскетболист Кевин Гарнетт рассказал, в чём для него заключается разница между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Гарнетт отметил, что Леброн не был для него «богом», в отличие от Джордана.

«Дело в разном уровне уважения. Я считал Майкла Джордана просто богом, чёртовым богом. Он был идеальной версией того, как нужно играть в баскетбол.

А Леброн был для меня „моим братаном“. Братаном, который вырос на моих глазах и стал лучше всех. Обалдеть! Не каждый способен это выдержать, но он выдержал. Леброн проделал огромную работу, считаю, к нему нужно проявлять уважение», — приводит слова Гарнетта GQ.

Ранее Гарнетт рассказал, как Майкл Джордан заставил его пожалеть о трэш-токе в свой адрес.

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