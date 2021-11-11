«Автодор» в драматичной концовке уступил «Реджане» в Кубке Европы ФИБА
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В итальянской Реджо-нель-Эмилии завершился матч группового этапа Кубка Европы ФИБА между местной «Реджаной» и российским «Автодором». Хозяева одержали победу над саратовской командой — 80:77.
В первой четверти баскетболисты «Реджаны» были чуть сильнее, добившись преимущества в три очка. Второй игровой отрезок лучше удался уже «Автодору», сумевшему сравнять счёт и вырваться вперёд. В третьей четверти баскетбол был равным, всё должно было решиться в заключительные десять минут. Драматичная концовка завершилась поражением «Автодора», решающий трёхочковый бросок выполнил Джастин Блейк Джонсон.
Самым результативным игроком хозяев стал Леонардо Канди, набравший 22 очка. У гостей 17 очков в актив записал Джерон Джонсон.
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