Димитрис Итудис отреагировал на частые упоминания об увольнении из ЦСКА и Майке Джеймсе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о плане выхода из кризиса, а также ответил на вопрос болельщика об отношении к частым упоминаниям о своей отставке и отчисленном в сентябре защитнике Майке Джеймсе.
«Надеюсь, что вы пришли сюда не для того, чтобы оскорблять меня. Вы же не хотите этого? Во-первых, игроки должны восстановиться. Во-вторых, чтобы они не просто вернулись, а снова восстановили связи, научились играть друг с другом. Это не происходит по щелчку пальцев. Но это случится рано или поздно.
Вы меня спросили, есть ли у меня план так, как будто вы сомневаетесь в том, что у меня есть план. Безусловно, у нас есть план. Мы очень высоко мотивированы, не только я, но и весь штаб. У нас есть план, как кого-то нагружать, как кого-то освобождать от нагрузок. Просто так получилось, что обстоятельства сложились так, что мы потеряли много игроков одновременно. Победы не даются просто так, даже если у вас написано на груди ЦСКА. Ты не можешь побеждать только потому, что у вас есть спонсоры или опыт. Каждая победа добывается на площадке. Сейчас мы находимся на таком моменте, когда нужно приложить больше усилий. Болельщику, который задает вопрос о Майке Джеймсе, я хотел бы спросить: «А что важнее – индивид или команда?» Я мог бы детально рассказать, но не буду этого делать. Джеймс – отличный игрок, отличный человек, поэтому мы его и подписали. К сожалению, ситуация не сработала, и нам пришлось принять такое решение.
Мы начали сезон с того, что выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ, это наш первый подобный титул. Мы же не можем сразу взять и выиграть «Финал четырех» – для этого нам нужно делать небольшие шаги. Объективно нам нужно начинать с того, чтобы ставим задачи перед игроками. Конкуренция растет. Посмотрите, сейчас только начало ноября, а такое ощущение, что мы уже восемь финалов сыграли. Не так просто пережить все эти повреждения. История показывает, что нам нужна стабильность, нам нужна вера в то, что мы делаем, что мы являемся командой. И тогда все произойдет. Нельзя так говорить, что мы настолько лучше всех, что можем побеждать остальных и с такими потерями», — сказал Итудис на прямой линии клуба.
- 11 ноября 2021
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42
-
20:30
-
19:20
-
18:16
-
18:10
-
17:30
-
16:37
-
16:02
-
14:37
-
13:44
-
12:43
-
11:48
-
10:53
-
09:26
-
08:23
-
08:21
-
06:18
-
01:01
- 9 ноября 2021
-
23:34
-
22:40
-
21:48
-
21:03
-
19:44
-
18:48
-
17:32
-
16:47
-
15:32
-
15:31
-
14:13