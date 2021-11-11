Димитрис Итудис отреагировал на частые упоминания об увольнении из ЦСКА и Майке Джеймсе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о плане выхода из кризиса, а также ответил на вопрос болельщика об отношении к частым упоминаниям о своей отставке и отчисленном в сентябре защитнике Майке Джеймсе.



«Надеюсь, что вы пришли сюда не для того, чтобы оскорблять меня. Вы же не хотите этого? Во-первых, игроки должны восстановиться. Во-вторых, чтобы они не просто вернулись, а снова восстановили связи, научились играть друг с другом. Это не происходит по щелчку пальцев. Но это случится рано или поздно.



Вы меня спросили, есть ли у меня план так, как будто вы сомневаетесь в том, что у меня есть план. Безусловно, у нас есть план. Мы очень высоко мотивированы, не только я, но и весь штаб. У нас есть план, как кого-то нагружать, как кого-то освобождать от нагрузок. Просто так получилось, что обстоятельства сложились так, что мы потеряли много игроков одновременно. Победы не даются просто так, даже если у вас написано на груди ЦСКА. Ты не можешь побеждать только потому, что у вас есть спонсоры или опыт. Каждая победа добывается на площадке. Сейчас мы находимся на таком моменте, когда нужно приложить больше усилий. Болельщику, который задает вопрос о Майке Джеймсе, я хотел бы спросить: «А что важнее – индивид или команда?» Я мог бы детально рассказать, но не буду этого делать. Джеймс – отличный игрок, отличный человек, поэтому мы его и подписали. К сожалению, ситуация не сработала, и нам пришлось принять такое решение.



Мы начали сезон с того, что выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ, это наш первый подобный титул. Мы же не можем сразу взять и выиграть «Финал четырех» – для этого нам нужно делать небольшие шаги. Объективно нам нужно начинать с того, чтобы ставим задачи перед игроками. Конкуренция растет. Посмотрите, сейчас только начало ноября, а такое ощущение, что мы уже восемь финалов сыграли. Не так просто пережить все эти повреждения. История показывает, что нам нужна стабильность, нам нужна вера в то, что мы делаем, что мы являемся командой. И тогда все произойдет. Нельзя так говорить, что мы настолько лучше всех, что можем побеждать остальных и с такими потерями», — сказал Итудис на прямой линии клуба.