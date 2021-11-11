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«Денвер» выиграл у «Индианы», «Портленд» уступил «Финиксу»

«Денвер» выиграл у «Индианы», «Портленд» уступил «Финиксу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 101:98.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Бартон, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Малкольм Брогдон (25 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:109.

Самым результативными в составе победителей стал Фрэнк Камински, ему удалось набрать 31 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков.

Также «Сан-Антонио Спёрс» победил у «Сакраменто Кингз» со счётом 136:117.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Камински - 31, Пол - 21, Макги - 14, Букер - 12, Краудер - 12, Бриджес - 10, Пэйн - 9, Джонсон - 6, Надер - 4, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шамет, Шарич, Эйтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Пауэлл - 23, Макколлум - 18, Нэнс - 13, Литтл - 8, Нуркич - 8, Ковингтон - 7, Зеллер - 2, Саймонс - 2, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
136 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 26, Ойбанкс - 18, Макдермотт - 17, Янг - 17, Васселл - 15, Уокер - 15, Форбс - 15, Джонсон - 8, Уискэмп - 3, Уайт - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Пёлтль
Сакраменто Кингз: Фокс - 37, Мету - 13, Митчелл - 13, Хилд - 12, Барнс - 9, Лень - 8, Рэмси - 7, Харклесс - 6, Холмс - 6, Томпсон - 4, Джонс - 2, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Халибёртон
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Бартон - 30, Ннаджи - 19, Грин - 12, Хиланд - 12, Моррис - 10, Гордон - 8, Дозьер - 6, Грин - 2, Риверс - 2, Бол, Йокич, Кампаццо, Корнели, Маррей, Портер, Ховард, Чанчар
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Сабонис - 20, Макконнелл - 16, Тёрнер - 13, Дуарте - 6, Холидэй - 6, Крэйг - 5, Мартин - 5, Лэмб - 2, Битадзе, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, ЛеВерт, Уонамэйкер, Уоррен
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