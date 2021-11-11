«Денвер» выиграл у «Индианы», «Портленд» уступил «Финиксу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 101:98.



Самым результативным в составе победителей стал Уилл Бартон, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Малкольм Брогдон (25 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:109.



Самым результативными в составе победителей стал Фрэнк Камински, ему удалось набрать 31 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков.



Также «Сан-Антонио Спёрс» победил у «Сакраменто Кингз» со счётом 136:117.