В ЦСКА назвали две причины, почему не могут подписать нового игрока именно сейчас

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о ситуации, которая не позволяет команде усилить заднюю линию в данный момент времени.

«Есть желание, есть возможности. Не всегда это коррелируется. Тренерский штаб и менеджмент клуба прекрасно понимает, что хороший игрок задней линии нам сейчас. безусловно, не помешал бы и помог. Именно сейчас мы не можем подписать нового игрока по двум причинам. Во первых, наш текущий бюджет не позволяет этого сделать без привлечения дополнительного спонсора. Этот спонсор не должен быть ни коим образом аффилирован с компанией-владельцем „Норильским Никелем“. По простой причине. Все, кто любят играть в баскетбольный менеджер, не знают или забывают о существовании финансового fair-play.

Нельзя тратить больше 65% клубного бюджета на зарплаты игроков. Мы сейчас уже под потолком этого лимита. Мы должны привлечь нового спонсора, чтобы подписать кого-то. Механизм такой. Деньги владельца на подписание игрока уже не можем использовать. Мы оставили специальное место на груди игровой майки. У нас есть определённые переговоры. Не могу обещать, конвертируются ли они во что-то фактическое. Но сначала дополнительное спонсорское финансирование. После этого можно будет говорить о подписании какого-то игрока", — сказал Ватутин на прямой линии клуба.