«Майами» потерял Джимми Батлера из-за травмы

Защитник «Майами» Джимми Батлер досрочно завершил матч с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за растяжения связок правого голеностопа, сообщает ESPN. Батлер принял участие в первой четверти матча, но после этого тренерский штаб снял его с игры из-за травмы.



Встреча проходила в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 120:117.



В составе победителей 27 очков набрал Малик Монк. Трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 14 передач оформил Расселл Уэстбрук. Энтони Дэвис записал на свой счёт дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. В составе гостей дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов на счету Эдриса Адебайо. Дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Пи Джей Такер.



В нынешнем сезоне Батлер набирает в среднем 25,3 очка, совершает 6,0 подбора и отдаёт 5,5 результативной передачи за игру.