«Голден Стэйт» предоставил новую информацию по Клэю Томпсону

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может вернуться в строй уже к Рождеству 2021 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, восстановление Томпсона проходит в хорошем темпе, и если этот темп сохранится, то Клэй сможет принять участие в матче с «Финиксом» 25 декабря.
Ожидается, что в середине декабря, когда «Уорриорз» отправятся в выездное турне, Клэй присоединится к фарм-клубу «Голден Стэйт» и поучаствует в матчах Лиги развития, чтобы получить игровую практику.
Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.
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