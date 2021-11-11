41-летний игрок «Майами» вступился за Йокича, который ударил и травмировал его партнёра

Капитан «Майами Хит» Юдонис Хаслем вступился за игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича. Напомним, Никола во время матча с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках.



«Если посмотреть на эту ситуацию через пару дней, то понимаешь, что лучше бы всё сложилось иначе. Но я не считаю Йокича плохим человеком или грязным игроком. Я сам иногда поддаюсь жмоциям. Правда, я нкиого не бью со спины. Вот здесь эта история становится не очень красивой. Но я не считаю, что Йокич — плохой парень, я не думаю, что он хотел кому-то причинить вред. Мы не держим обид, но нужно двигаться дальше», — приводит слова Хаслема The Miami Herald.



Йокич был дисквалифицирован на одну игру за этот инцидент. Моррис заплатит штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.