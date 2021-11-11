Егор Вяльцев определился с новым клубом

Бывший баскетболист подмосковных «Химок» и сборной России Егор Вяльцев продолжит карьеру в составе действующих чемпионов Суперлиги-1 — БК «Самара», сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, контракт с 35-летним игроком будет подписан до конца сезона.



Последние 10 лет своей карьеры Вяльцев провел в «Химках», дважды выиграв с командой Еврокубок и четыре раз став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

Защитник хотел закончить карьеру в подмосковном клубе, но из-за финансовых проблем «Химки» не смогли предложить новый контракт своему ветерану.



Баскетбольный клуб «Химки» появился в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, помимо ЦСКА, которому это удалось. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015) и обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.