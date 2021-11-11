«Парма» снова проиграла «Бенфике» в Кубке Европы ФИБА

В Перми завершился матч группового этапа Кубка Европы ФИБА между местной «Пармой» и португальской «Бенфикой». Встреча закончилась со счётом 92:89 ОТ (15:24, 22:18, 21:17, 20:19, 14:11) в пользу команды из Португалии. Напомним, в первом круге «Парма» уступила «Бенфике» на гостевой площадке (69:83).



Хозяевам удался отличный старт: в первой четверти они добились преимущества в девять очков. Второй и третий игровой отрезок сильнее провели баскетболисты «Бенфики». Упорная четвёртая четверть не выявила победителя и матч перешёл в дополнительное время. В овертайме «Парма» сначала лидировала, но в концовке гости совершили рывок и добились победы.



Самым результативным игроком «Пармы» стал Артём Параховский с 16 очками. У «Бенфики» 19 очков набрал Аарон Бруссар.