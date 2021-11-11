Шакил О'Нил и Чарльз Баркли назвали звезду НБА, которая должна уйти из нынешнего клуба

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил высказался о том, что звезда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард должен перейти в другой клуб.
«Когда вы выступаете за команду, где регулярно игнорируют ваши просьбы, это неизбежно вызывает небольшое разочарование. Я не говорю, что Лиллард не испытывает привязанности к „Портленду“, мы все знаем Дэмьена. Но он не выглядит в „Портленде“ счастливым», — сказал Шак в эфире передачи NBA on TNT.
Поддержал О'Нила и другой легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли.
«У меня была похожая ситуация, когда я выступал последние два сезона за „Филадельфию“. Трудно играть в баскетбол, когда тебе не нравится всё вокруг. Ты понимаешь, что возьмёшь какие-то индивидуальные награды, но твоя команда — отстой. „Портленду“ нужно либо перебрать всю команду, либо отпустить Лилларда», — заявил Баркли.
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