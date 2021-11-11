ЦСКА обыграл «Маккаби», прервав серию из пяти поражений подряд

В Москве состоялся матч регулярного чемпионате Евролиги между ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 74:73 в пользу российского клуба. Подопечные Димитриса Итудиса прервали неудачную полосу из пяти поражений подряд — трёх в Евролиге и двух в Единой лиге ВТБ.
«Армейцы» по традиции долго вкатывались в игру, по итогам первой четверти отставание составило три очка. Во втором игровом отрезке хозяева сумели добавить, но после большого перерыва снова чуть результативнее были баскетболисты «Маккаби». Заключительная десятиминутка стала драматичной: на последних секундах «армейцы» с огромным трудом удержали преимущество в одно очко.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Линдберг (14 очков), у «Маккаби» 20 очков набрал Деррик Уильямс.
- 11 ноября 2021
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47
-
06:42
-
06:04
-
05:45
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42
-
20:30
-
19:20
-
18:16
-
18:10
-
17:30
-
16:37
-
16:02