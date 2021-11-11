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ЦСКА обыграл «Маккаби», прервав серию из пяти поражений подряд

ЦСКА обыграл «Маккаби», прервав серию из пяти поражений подряд
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В Москве состоялся матч регулярного чемпионате Евролиги между ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 74:73 в пользу российского клуба. Подопечные Димитриса Итудиса прервали неудачную полосу из пяти поражений подряд — трёх в Евролиге и двух в Единой лиге ВТБ.

«Армейцы» по традиции долго вкатывались в игру, по итогам первой четверти отставание составило три очка. Во втором игровом отрезке хозяева сумели добавить, но после большого перерыва снова чуть результативнее были баскетболисты «Маккаби». Заключительная десятиминутка стала драматичной: на последних секундах «армейцы» с огромным трудом удержали преимущество в одно очко.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Линдберг (14 очков), у «Маккаби» 20 очков набрал Деррик Уильямс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
74 : 73
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
ЦСКА: Лундберг - 14, Боломбой - 12, Григонис - 10, Швед - 9, Клайберн - 7, Фарид - 6, Хэкетт - 6, Антонов - 4, Шенгелия - 4, Курбанов - 2, Ивлев, Лопатин
Маккаби Тель-Авив: Деррик Уильямс - 20, Жижич - 16, Уилбекин - 9, Нанналли - 6, Эванс - 6, Соркин - 5, Рейнольдс - 4, Тейлор - 4, Калояро - 3, ДиБартоломео, Зив, Лессор
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