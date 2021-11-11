ЦСКА обыграл «Маккаби», прервав серию из пяти поражений подряд

В Москве состоялся матч регулярного чемпионате Евролиги между ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 74:73 в пользу российского клуба. Подопечные Димитриса Итудиса прервали неудачную полосу из пяти поражений подряд — трёх в Евролиге и двух в Единой лиге ВТБ.



«Армейцы» по традиции долго вкатывались в игру, по итогам первой четверти отставание составило три очка. Во втором игровом отрезке хозяева сумели добавить, но после большого перерыва снова чуть результативнее были баскетболисты «Маккаби». Заключительная десятиминутка стала драматичной: на последних секундах «армейцы» с огромным трудом удержали преимущество в одно очко.



Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Линдберг (14 очков), у «Маккаби» 20 очков набрал Деррик Уильямс.