Димитрис Итудис высказался о прерывании антирекордной серии поражений ЦСКА в XXI веке

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (74:73), в котором команда прервала худшую в XXI веке серию из 5 поражений подряд.

«В последнее время у нас было много сложных матчей. Игроки справились с давлением, справились с трудностями. Они заслуживают большой похвалы. Это была очень интересная игра. Я не знаю, сколько раз сменялся лидер или сколько раз счёт становился равным, но мы были достаточно спокойными. Нашли сочетание пятерых игроков, которые помогли склонить чашу весов в нашу пользу.

Выиграли за счёт обороны. Мы отлично играли в защите, не позволяли сопернику создавать хорошие возможности для броска и подбирать. В целом для нас это очень важная победа. Мы были в ритме игры от начала до конца. Болельщики тоже были в ритме игры. Благодарим их за доверие и веру в нас. К сожалению, трудности продолжаются, но мы собираемся бороться со всеми этими невзгодами позитивным настроем, упорным трудом и, надеюсь, добудем новые победы», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.