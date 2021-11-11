Димитрис Итудис высказался о прерывании антирекордной серии поражений ЦСКА в XXI веке

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (74:73), в котором команда прервала худшую в XXI веке серию из 5 поражений подряд.
«В последнее время у нас было много сложных матчей. Игроки справились с давлением, справились с трудностями. Они заслуживают большой похвалы. Это была очень интересная игра. Я не знаю, сколько раз сменялся лидер или сколько раз счёт становился равным, но мы были достаточно спокойными. Нашли сочетание пятерых игроков, которые помогли склонить чашу весов в нашу пользу.
Выиграли за счёт обороны. Мы отлично играли в защите, не позволяли сопернику создавать хорошие возможности для броска и подбирать. В целом для нас это очень важная победа. Мы были в ритме игры от начала до конца. Болельщики тоже были в ритме игры. Благодарим их за доверие и веру в нас. К сожалению, трудности продолжаются, но мы собираемся бороться со всеми этими невзгодами позитивным настроем, упорным трудом и, надеюсь, добудем новые победы», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.
- 11 ноября 2021
-
23:15
-
22:53
-
22:44
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47
-
06:42
-
06:04
-
05:45
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42
-
20:30
-
19:20
-
18:16
-
18:10