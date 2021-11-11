УНИКС на последних секундах вырвал победу в матче с «Панатинаикосом» в Евролиге

В Афинах состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, где местный «Панатинаикос» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18) в пользу команды Велимира Перасовича.
Первая четверть получилась малорезультативной — команды набрали по 15 очков. В следующих двух игровых отрезках баскетбол оставался абсолютно равным, соперники не позволяли друг другу оторваться в счёте. Заключительная 10-минутка получилась напряжённой: на последних секундах матча Лоренцо Браун вывел УНИКС вперёд, а Иоаннис Папапетру смазал трёхочковый бросок, что позволило гостям победить.
У хозяев по 14 очков набрали Дарил Макон и Георгиос Папаяннис, в составе УНИКСа самыми результативными игроками стали Андрей Воронцевич и Айзея Канаан (по 15 очков).
Также сегодня состоялся матч Евролиги между «Црвеной Звездой» и АСВЕЛом, завершившийся достаточно неожиданной победой сербской команды — 73:67. У французского клуба прервалась победная серия из трёх матчей.
- 12 ноября 2021
-
00:52
-
00:32
- 11 ноября 2021
-
23:47
-
23:15
-
22:53
-
22:44
-
22:00
-
21:43
-
20:31
-
19:48
-
18:39
-
16:56
-
15:56
-
15:01
-
14:49
-
13:48
-
12:45
-
12:30
-
11:46
-
10:34
-
09:52
-
09:46
-
09:21
-
07:47
-
06:42
-
06:04
-
05:45
-
00:32
-
00:26
-
00:15
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:50
-
21:42
-
20:30