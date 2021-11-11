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УНИКС на последних секундах вырвал победу в матче с «Панатинаикосом» в Евролиге

УНИКС на последних секундах вырвал победу в матче с «Панатинаикосом» в Евролиге
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В Афинах состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, где местный «Панатинаикос» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18) в пользу команды Велимира Перасовича.

Первая четверть получилась малорезультативной — команды набрали по 15 очков. В следующих двух игровых отрезках баскетбол оставался абсолютно равным, соперники не позволяли друг другу оторваться в счёте. Заключительная 10-минутка получилась напряжённой: на последних секундах матча Лоренцо Браун вывел УНИКС вперёд, а Иоаннис Папапетру смазал трёхочковый бросок, что позволило гостям победить.

У хозяев по 14 очков набрали Дарил Макон и Георгиос Папаяннис, в составе УНИКСа самыми результативными игроками стали Андрей Воронцевич и Айзея Канаан (по 15 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
72 : 74
УНИКС
Казань, Россия
Панатинаикос: Макон - 14, Папаяннис - 14, Папапетру - 10, Перри - 10, Сент-Рос - 9, Уайт - 7, Эванс - 4, Каселакис - 2, Флойд - 2, Бохоридис, Недович, Феррелл
УНИКС: Воронцевич - 15, Канаан - 15, Браун - 13, Хезонья - 9, Джекири - 8, Мэйо - 7, Списсу - 5, Браун - 2, Брэнтли, Зайцев, Клименко, Узинский

Также сегодня состоялся матч Евролиги между «Црвеной Звездой» и АСВЕЛом, завершившийся достаточно неожиданной победой сербской команды — 73:67. У французского клуба прервалась победная серия из трёх матчей.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 67
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Калинич - 22, Иванович - 14, Добрич - 8, Симонович - 6, Холлинс - 6, Лазич - 5, Кузмич - 4, Митрович - 4, Уолтерс - 4, Давидовац, Ускокович, Цирбес
АСВЕЛ: Окобо - 16, Джонс - 14, Фалл - 11, Осетковски - 7, Ховард - 7, Кауди - 6, Лякомб - 6, Адетокунбо, Стразель, Уэнсу
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