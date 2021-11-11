УНИКС на последних секундах вырвал победу в матче с «Панатинаикосом» в Евролиге

В Афинах состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, где местный «Панатинаикос» принимал казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18) в пользу команды Велимира Перасовича.



Первая четверть получилась малорезультативной — команды набрали по 15 очков. В следующих двух игровых отрезках баскетбол оставался абсолютно равным, соперники не позволяли друг другу оторваться в счёте. Заключительная 10-минутка получилась напряжённой: на последних секундах матча Лоренцо Браун вывел УНИКС вперёд, а Иоаннис Папапетру смазал трёхочковый бросок, что позволило гостям победить.



У хозяев по 14 очков набрали Дарил Макон и Георгиос Папаяннис, в составе УНИКСа самыми результативными игроками стали Андрей Воронцевич и Айзея Канаан (по 15 очков).

Также сегодня состоялся матч Евролиги между «Црвеной Звездой» и АСВЕЛом, завершившийся достаточно неожиданной победой сербской команды — 73:67. У французского клуба прервалась победная серия из трёх матчей.