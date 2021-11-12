Велимир Перасович объяснил, почему УНИКС добыл гостевую победу над «Панатинаикосом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, игроки команды Айзея Канаан и Лоренцо Браун высказались о победе над «Панатинаикосом» (74:72) в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«На протяжении всего матча мы по-настоящему хорошо защищались. Сегодня любая из команд могла выиграть, но в концовке мы приняли лучшее решение, благодаря которому и добились победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.



«В концовке мы действовали сплочённо, в нужные моменты сумели остановить их в защите, а также приняли верные решения в нападении. Следует отдать должное «Панатинаикосу», они провели отличный матч. Их болельщики были невероятными и подпитывали хозяев. Они здорово выступают дома, и мы ожидали хорошей игры. Рады, что добились победы», — сказал Канаан.



«Обе команды действовали самоотверженно и отдали невероятное количество сил на площадке. Сегодня каждый из нас сыграл стабильно. Так что мы, безусловно, заслужили эту победу», — заявил Браун.