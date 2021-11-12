Итудис свистел команде, чирлидерши устроили шоу на трибунах. Яркие фото победы ЦСКА

11 ноября в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над «Маккаби». Встреча завершилась со счётом 74:73.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче, в котором команда прервала худшую в XXI веке серию из 5 поражений подряд.



«Выиграли за счёт обороны. Мы отлично играли в защите, не позволяли сопернику создавать хорошие возможности для броска и подбирать. В целом для нас это очень важная победа. Мы были в ритме игры от начала до конца. Болельщики тоже были в ритме игры. Благодарим их за доверие и веру в нас. К сожалению, трудности продолжаются, но мы собираемся бороться со всеми этими невзгодами позитивным настроем, упорным трудом и, надеюсь, добудем новые победы», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Маккаби» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.