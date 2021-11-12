Евролига: «Барселона» разгромила «Басконию», «Анадолу Эфес» добыл третью победу в сезоне

В Барселоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева разгромили ещё один испанский клуб — «Басконию», встреча завершилась со счётом 93:67. Сине-гранатовые прервали серию из двух поражений, «Баскония» проиграла четвёртый матч подряд. Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич с 25 очками, Стивен Эноч записал на свой счёт 22 очка.

В параллельном матче берлинская «Альба» на домашнем паркете без шансов проиграла турецкому «Анадолу Эфес», матч закончился со счётом 63:90. Команда из Стамбула добыла третью победу в сезоне. Самым результативным игроком матча стал лидер «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 19 очков, на одно очко от него отстал Крунослав Симон (18).