Евролига: «Барселона» разгромила «Басконию», «Анадолу Эфес» добыл третью победу в сезоне
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В Барселоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева разгромили ещё один испанский клуб — «Басконию», встреча завершилась со счётом 93:67. Сине-гранатовые прервали серию из двух поражений, «Баскония» проиграла четвёртый матч подряд. Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич с 25 очками, Стивен Эноч записал на свой счёт 22 очка.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
93 : 67
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Миротич - 25, Дэвис - 11, Лапровиттола - 11, Калатес - 9, Йокубайтис - 8, Курич - 8, Шанлы - 8, Шмитс - 4, Мартинес - 3, Кайседо - 2, Ориола - 2, Хэйс - 2
Баскония: Эноч - 22, Гедрайтис - 14, Костелло - 8, Грейнджер - 4, Маринкович - 4, Питерс - 4, Фонтеккио - 4, Болдуин - 3, Куруцс - 2, Седекерскис - 2, Баррера, Нноко
В параллельном матче берлинская «Альба» на домашнем паркете без шансов проиграла турецкому «Анадолу Эфес», матч закончился со счётом 63:90. Команда из Стамбула добыла третью победу в сезоне. Самым результативным игроком матча стал лидер «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 19 очков, на одно очко от него отстал Крунослав Симон (18).
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
63 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Да Силва - 13, Ло - 9, Ламмерс - 8, Сикма - 8, Эрикссон - 8, Делов - 5, Блатт - 3, Тиман - 3, Зусман - 2, Олинде - 2, Смит - 2, Шнайдер
Анадолу Эфес: Мицич - 19, Симон - 18, Пляйсс - 16, Бьёбуа - 9, Морман - 9, Ларкин - 8, Петрушев - 7, Брайант - 2, Данстон - 2, Андерсон, Балбай, Синглтон
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