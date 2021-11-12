Бен Симмонс предъявил новые серьёзные обвинения «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс считает, что клуб умышленно заставляет его вернуться на площадку, несмотря на проблемы психологического характера, сообщает The Athletic.



Симмонс впервые встретился с терапевтом «Филадельфии» в понедельник после того, как на прошлой неделе клуб начал заново его штрафовать за невыполнение условий контракта. «Сиксерс» считают, что Симмонс должен участвовать во всех мероприятиях команды, если клубный врач или личные специалисты игрока не сообщат, что он неспособен выходить на площадку или тренироваться. «Филадельфия» заявила, что не получала доказательств ментальных проблем Симмонса, из-за которых ему нельзя полноценно участвовать в деятельности команды.

«Я действительно считаю, что штрафы, выделение его на общем фоне, придание ситуации негативной огласки усугубили психологические проблемы Бена. Есть два варианта: поддержать Бена или выйти и сказать, что он лжёт. Что они сделают? Теперь речь идёт уже не про обмен. Сейчас мы хотим найти место, где сможем помочь Бену обрести уверенность и вернуться на площадку.

Я хочу видеть его на площадке, играющим в игру, которую он любит. Хочу видеть его на площадке в форме «Сиксерс» или любой другой команды. Это не мне решать, но я хочу, чтобы он был в состоянии вернуться на площадку. Мы хотим совместно работать, взаимодействовать и обеспечить его возвращение в игру», – сказал агент игрока Рич Пол.