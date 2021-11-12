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В НБА состоялась масштабная потасовка с удалением 4 игроков

В НБА состоялась масштабная потасовка с удалением 4 игроков
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В четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерз» на площадке завязалась потасовка с участием игроков обоих клубов.

Инцидент начался со стычки между центровыми Руди Гобером («Юта») и Майлзом Тёрнером («Индиана»). Гобер остался недоволен тем, что во время блок-шота на нём не зафиксировали нарушение правил. В момент падения он прихватил соперника, после чего тот толкнул его в ответ. Два баскетболиста сцепились и начали наносить друг другу удары. Активное участие в конфликте приняли игроки «Джаз» Джо Инглс и Донован Митчелл. Гобер, Инглс, Митчелл и Тёрнер по итогам инцидента были удалены с площадки.

Встреча завершилась выездной победой «Индианы» со счётом 111:100.

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