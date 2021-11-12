Владислав Трушкин определился с местом продолжения карьеры

Форвард Владислав Трушкин подписал с «Енисеем» контракт на сезон-2021/2022, сообщил клуб на официальном сайте.
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Последние три года Трушкин провёл в составе «Зенита». В сезоне-2020/2021 он принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 3,7 очка, 2,4 подбора, 0,7 передачи и 0,3 перехвата за 13 минут на паркете. В Евролиге средняя статистика баскетболиста в 7 встречах составила 4 очка, 4 подбора и 1 перехват за 19 минут игрового времени.
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В июле 2021 года Трушкин подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», но не успел полностью восстановиться после травмы плеча к началу тренировочных сборов, и по этой причине клуб не активировал соглашение.
«Я доволен подписанием Влада. Считаю, что он имеет качества, чтобы усилить нашу команду. Сейчас самое главное, чтобы он понял, как мы действуем в своей системе, и смог найти своё место в ней. И если он сумеет сделать это быстро, то я не сомневаюсь, что он усилит команду», — заявил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.
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